Под Орлом проверили, как ветеранов боевых действий обеспечивают жильем

27.9.2020 | 16:13 Новости, Общество

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Аудиторская проверка прошла в райцентре Ливны.

Анализ финансовой обеспеченности в сфере обеспечения жильем ветеранов и инвалидов провела Контрольно-счетная палата города Ливны. Объектом проверки стало управление муниципального имущества. Сам анализ был проведен по сделкам за 2019-2020 годы.

Сообщается, что по состоянию на 1 января 2019 года в Ливнах на учете состояли 24 льготника, нуждающихся в улучшении жилищных условий: 15 ветеранов боевых действий и 9 инвалидов.
В 2019 году на обеспечение их жильем из областного бюджета в качестве субвенций поступило 3,932 миллиона. Эти деньги были выданы льготникам в виде субсидий. Так, трем ветеранам боевых действий выдали 1,689 миллиона рублей и двум вдовам погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны – 2,243 миллиона.

Таким образом, по состоянию на 1 января 2020 года на учете состояли уже 19 граждан: 12 ветеранов боевых действий и 7 инвалидов. В бюджете Ливен на 2020 год на обеспечение их жильем было предусмотрено всего лишь 579,2 тысячи рублей, поступивших из областного бюджета. В результате социальная выплата для приобретения жилья была выдана только одному ветерану боевых действий.

Из отчета КСП следует, что входе проверки был проведен визуальный осмотр жилья, приобретенного в 2019 году ветеранами боевых действий за счет предоставленных социальных выплат. Специалисты хотели убедиться в том, что эти помещения действительно пригодны для проживания. «Жилые помещения отвечают санитарным и техническим требованиям, благоустроены», — к такому выводу пришли аудиторы. Кстати, материалы своей проверки они направили в Контрольно-счетную палату Орловской области.

ИА «Орелград»

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