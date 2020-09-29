Православных живописцев поищут в орловских колониях

В исправительных учреждениях стартовала подготовка к проведению конкурса.

В Орловской области осужденные начали подготовку к участию во Всероссийском смотре религиозной деятельности. Об этом сообщили в управлении ФСИН России по региону. Смотр проводится ежегодно Федеральной службой исполнения наказаний совместно с Синодальным отделом РПЦ по тюремному служению, а также общественным и попечительским советами УИС.

Он предназначен только для тех осужденных, которые реально отбывают наказание в местах лишения свободы. Его девиз — «Не числом, а смирением». В этом году в рамках смотра планируется провести конкурс православной иконописи «Явление». К нему-то и готовятся орловские заключенные – подготовка полным ходом идет в исправительных учреждениях пенитенциарного ведомства.

«Члены православных общин — участники кружков иконописи, совместно со священнослужителями, духовно окормляющими исправительные учреждения, и сотрудниками воспитательных служб выбрали образы для конкурсных работ и приступили к их созданию, — пояснили в ведомстве. — Работы всех участников конкурса в ноябре будут доставлены в УФСИН России по Орловской области, где рабочая группа определит победителей и участника следующего этапа».

В этом году тема конкурса заявлена так: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». Словом, он будет приурочен к 800-летия со дня рождения святого благоверного князя. Впрочем, на конкурс могут быть представлены и изображения других благоверных великих князей и княгинь, а также известных государственных деятелей и полководцев, «мужественно защищавших веру православную и свое Отечество».

ИА «Орелград»