Облздраву дали полгода на смену мебели в больнице Боткина

Вступило в силу решение суда по материалам проверки Роспотребнадзора.

Вступило в силу апелляционное определение, которое вынесла судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда. Она оставила без изменений решение суда Северного района города Орла, вынесенное еще в июне этого года. Это гражданское дело было рассмотрено по исковому заявлению областного управления Роспотребнадзора. Ответчиками выступили городская больница имени Боткина, а также два департамента обладминистрации — департамент здравоохранения и департамент финансов.

Истец просил о понуждении ответчиков к выполнению мероприятий по устранению нарушений санитарного законодательства. Дело в том, что ранее в больнице была проведена проверка. В ее рамках эксперты выявили грубые нарушения, которые создают угрозу для здоровья граждан. Их-то и просило устранить контролирующее ведомство, и исковые требования были удовлетворены.

Так, суд обязал департамент здравоохранения Орловской области, обеспечить финансирование мероприятий по устранению нарушений санитарно-эпидемиологического в больнице Боткина. На это чиновникам отвели не более шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Что касается непосредственно требований, то они таковы. Больницу обязали сделать ремонт в помещениях бактериологического отдела лаборатории, расположенные на втором этаже поликлинического корпуса, выполнить отделку стен, потолков, подоконников, оконных рам и дверей из материалов, устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

Также больнице предписали заменить напольную плитку со скользкой поверхностью в душевой и мебель — в микробиологических комнатах бактериологического отдела лаборатории, расположенном на втором этаже поликлинического корпуса. В частности, выполненные из древесно-стружечной плиты шкафы, тумбы и столы больнице надлежит заменить на лабораторную мебель. Аналогичные требования были предъявлены и к ряду других больничных кабинетов.

Решение суда первой инстанции было обжаловано в апелляции. В своей жалобе проигравшая сторона просила увеличить сроки для устранения выявленных нарушений. Однако областная судебная коллегия не нашла оснований для изменения вынесенного ранее решения.

ИА «Орелград»