Драку девушек в Орле проверят силовики

Прокуратура обещает отреагировать, если будет повод.

Прокуратура Орловской области проводит проверку по сообщениям СМИ о драке подростков в Северном районе Орла. Как уже писал «Орелград», очевидцы засняли на видео, как во дворе одного из жилых домов подрались две девушки. К проверке инцидента подключилась и полиция.

Сообщается, что процессуальную проверку уже начал отдел полиции №3 УМВД России по г. Орлу. Ее ход и результаты поставлены на контроль надзорного ведомства.

В свою очередь, в прокуратуре Орловской области пообещали разобраться с соблюдением законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Есть у прокуроров вопросы и к родителям подравших девушек. Если в ходе проверки найдут нарушения, в ведомстве пообещали принять меры прокурорского реагирования.

Напомним, жительница Орла сняла на видео то, как проводит свободное время молодежь в Северном районе. Во дворе жилого дома отдыхает группа подростков лет 15, среди прочего, в кадр попала драка девушек.

ИА «Орелград»