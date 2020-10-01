Еще 62 орловца заразились коронавирусом

1.10.2020 | 11:23 Новости, Общество

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Общее число случаев достигло 8642

Еще 62 жителя Орловской области заразились коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев достигло 8642.

Вместе с тем выздоровели 65 человек, количество победивших вирус достигло 7059. Число летальных исходов не изменилось — 129.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 185 231. За последние сутки прибавилось 8945 больных, из которых 2426 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 964 242 человека, умерли 20 891.

ИА «Орелград»

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