Число жертв коронавируса на Орловщине достигло 131

Скончались еще два человека

Число погибших от коронавируса в Орловской области достигло 131, сообщили в федеральном оперативном штабе. За прошедшие сутки скончались еще два пациента.

Вместе с тем диагноз подтвердился у 65 жителей Орловской области, общее количество выросло до 8707. Выздоровели 7106 человек (+47 за сутки).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 194 643. За сутки подтвердились 9412 случаев. Бессимптомно переносят болезнь только 2550 человек. С начала пандемии выздоровели 970 296 человек, умерли 21 077.

ИА «Орелград»