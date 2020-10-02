Лежнев взялся обелять Парахина

Советник губернатора Клычкова «сказал свое впечатление» от кандидата на пост мэра Орла. Получился почти предвыборный манифест.

«Парахин во главе города Орла — это самый лучший выбор». Пост с таким лозунгом разместил в Сети советник губернатора Андрея Клычкова Сергей Лежнев. Скандально известный чиновник, который, как правило, в своих постах людей ругает и унижает, резко сменил амплуа.

Пост Лежнева, посвященный Парахину, — готовая предвыборная агитка. Правда, напомним, мэра города Орла, благодаря инициированному Клычковым закону, выбирает не народ, а 10 человек, пятерых из которых сам губернатор и назначил. Тем не менее, Лежнев пишет так, словно кандидатуру Парахина будут рассматривать на всенародном голосовании.

В своей «рекламной статье» Лежнев написал, среди прочего, что Орловский район развивается как никогда раньше, как будто может это знать. Напомним, Сергей Лежнев не местный, он из Белгорода, так что можно простить ему неведение того, что район был таким всегда. Просто потому, что расположен вокруг Орла со всеми вытекающими.

Так же мудро Лежнев ставит в заслугу Парахину глобальные ремонты дорог, ни словом не обмолвившись о том, что эти ремонты оплачены из средств по нацпроектам, и было бы странно, если бы глава район их не освоил. Как странно было бы и то, что за четыре года люди не запомнили бы, как выглядит Парахин, и не здоровались с ним при встрече.

Советник Клычкова в прости «простых людей и горожан» не обращать внимания на те «помои», которые льются сегодня на Парахина. Очевидно, имея ввиду различные сообщения, которые напоминают о других «достижениях» Парахина, не описанных в рекламной «агитке» Лежнева.

К примеру, в связи с активизировавшимся интересом прокуратуры к расследованию уголовного дела по строительству корпуса областной больницы, известного как «Титаник». Напомним, как уже писал «Орелград», в бытность губернатора Александра Козлова недостроенный корпус облбольницы начали доделывать в рамках программы подготовки к празднованию 450-летия Орла. Подрядчиком стало ЗАО «Союзинформ», заказчиком – «Орелгосзаказчик». От правительства области курировал глава социально-экономического блока Юрий Парахин. В процессе строительства и приемки работ на объекте бесследно исчезли около 300 млн рублей. Их выплатили подрядчику несмотря на то, что реально часть работ так и не была доделана.

К слову, недавно акцент на этом в своей посте в соцсети сделал и депутат горсовета, бизнесмен Виталий Рыбаков. Он написал, с оглядкой на «Титаник», что сегодня на пост мэра претендуют люди с сомнительным прошлым, очевидно имея ввиду Парахина, хотя и не называя фамилий. Впрочем, если бы Рыбаков не прикрепил к посту фото на фоне «Титаника», можно было бы подумать, что он имеет ввиду и себя тоже.

Посты Рыбакова и Лежнева дают понять, что борьба за кресло мэра Орла все же будет. Хотя исход ее представляется очевидным.

ИА «Орелград»