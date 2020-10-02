Область заплатит за проект достройки «Титаника» 22,6 млн рублей

Областные власти и клиническая больница начали поиск подрядчика.

Орловская областная клиническая больница начала поиск подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ. Речь идет о завершении строительства многопрофильного медицинского центра в Орле, который горожанам более известен как «Титаник». Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 22,6 миллиона рублей. Эти средства будут выделены из областного бюджета.

Кстати, это обязательное условие для получения финансирования из федерального бюджета, потому что достройка «Титаника», в который за прошедшие годы и так было вложено много средств, вновь выльется в копеечку. Так, по сообщению пресс-службы губернатора, в 2022 году из федерального бюджета область планирует получить 950 миллионов рублей, в 2023-м — 1,9 миллиарда, в 2024 году — 453,2 миллиона рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Но опыт предыдущих лет и губернаторов показывает, что планировать достройку «Титаника» — дело неблагодарное.

Что касается проектно-изыскательских работ, то заявки от потенциальных исполнителей будут принимать до 8 октября 2020 года. Сами работы будут проведены в 2021 году, тогда же власти обещают их и оплатить. К проекту уже предъявлен ряд требований. Так, исполнитель должен будет предусмотреть благоустройство территории в границах функциональной зоны проектируемого корпуса с озеленением, установкой малых архитектурных форм и освещения, включая архитектурную подсветку фасадов здания.

Другим разделом планируется предусмотреть оснащение объекта технологическим и медицинским оборудованием, мебелью и инвентарем. В проектной документации подчеркнуто, что применяемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны отвечать требованиям СанПиН и ГОСТ. Они должны иметь документы, подтверждающие их качество в соответствии с требованиями действующего законодательства, и быть, предпочтительно, отечественного производства.

Как уже писал «Орелград», на днях вокруг «Титаника» разгорелся очередной скандал. Прокурор Орловской области Владислав Малкин лично выезжал на «Титаник». По его мнению, расследование уголовных дел, возбужденных по фатам хищений при строительстве многопрофильного медицинского центра, носит длительный характер.

После этого Советский районный суд города Орла удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей гражданину Селиванову – главе компании «Союзинформ», которая была подрядчиком по строительству многопрофильного медицинского центра. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть в особо крупном мошенничестве. По оценкам следствия, речь идет о хищении более чем 295 миллионов рублей, выделенных на строительство «Титаника».

ИА «Орелград»