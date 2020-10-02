Общественники проверили СИЗО в Орле и колонию в Мценске

Общественная наблюдательная комиссия посетила два учреждения.

Краткий отчет о визитах членов общественной наблюдательной комиссии в режимные учреждения представила пресс-служба регионального управления ФСИН России. В частности, общественники посетили СИЗО-1 в Орле, где провели рабочую встречу с руководством изолятора. В ней приняли участие помощник начальника УФСИН по правам человека Инна Бобкина, начальник СИЗО-1 Юрий Афанасьев и представители ОНК Тамара Жаворонкова и Людмила Зарубина.

Юрий Афанасьев рассказал членам комиссии, что сейчас в орловском следственном изоляторе содержатся 554 подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Среди них — 69 женщин и четверо подростков. Представителям ОНК также рассказали об условиях содержания этих людей. Кстати, общественники получили информацию и от другой стороны, поскольку побеседовали с теми, кто содержится в СИЗО.

В том же составе группа посетила колонию-поселение №7, расположенную в Мценском районе, и побеседовала с заместителем начальника колонии Юлией Афониной. Кроме того, ОНК внимательно осмотрела саму колонию, проверила организованное здесь швейное производство, узнала у осужденных о нормах выработки и заработной плате.

«Трудовая адаптация осужденных в учреждении отмечена ОНК с положительной стороны, — говорят в УФСИН. — Также ОНК посетила столовую для осужденных, где были осмотрены все подсобные помещения, проверено качество приготовленной пищи. Особое внимание во время посещения учреждения было уделено филиалу медицинской части №2, где члены ОНК беседовали с персоналом, интересуясь оказанием медпомощи, обеспечением лекарственными препаратами».

В завершение визита общественники также провели прием осужденных по личным вопросам и дали «рекомендации по коммунально-бытовому обеспечению осужденных учреждения».

ИА «Орелград»