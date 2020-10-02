Орловской области предрекли вымирание

Правительство области утвердило прогноз социально-экономического развития.

Губернатор Андрей Клычков официально одобрил прогноз социально-экономического развития Орловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Он будет представлен на рассмотрение депутатам Орловского облсовета, поскольку бюджет на три года вперед верстается с учетом параметров данного прогноза. Этот объемный многостраничный документ состоит из множества разделов. Один из них посвящен демографической ситуации в Орловской области, которая, как отмечено в документе, остается достаточно сложной.

Из губернаторского распоряжения следует, что на начало 2020 года численность населения региона составила 733,5 тысячи человек. За прошедший год она сократилась на 6 тысяч человек, или на 0,8 процента. Отмечено, что сокращение числа жителей области в 2019 году произошло за счет естественной (минус 5340 человек) и миграционной (минус 629 человек) убыли.

«Естественная убыль населения остается определяющим фактором демографических процессов в регионе, — говорится в правительственном прогнозе. — Основной причиной процесса депопуляции в Орловской области является превышение числа умерших над числом родившихся в 2019 году в 1,9 раза. На протяжении прогнозного периода число умерших по-прежнему будет превышать число родившихся, что связано с ожидаемым увеличением доли лиц старших возрастов и сокращением числа женщин репродуктивного возраста. В связи с этим в 2020 году, а также в прогнозном периоде 2021–2023 годов сохранится тенденция сокращения численности населения области».

Аналитики считают, что численность постоянного населения Орловской области на 1 января 2021 года составит 727,7 тысячи человек, сократившись на 5,8 тысячи, или на 0,8 процента относительно 1 января 2020 года. По прогнозу, на 1 января 2023 года численность постоянного населения региона составит 717 тысяч человек, то есть сократится относительно 2020 года на 16,5 тысячи жителей, или на 2,2 процента.

Общий коэффициент рождаемости в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократится на 1,2 процента и составит 8 промилле. В прогнозном периоде его значение будет увеличиваться. В 2023 году показатель составит 8,3 промилле. Общий коэффициент смертности в 2020-2021 годах, как и в 2019 году, составит 15,3 промилле и сократится к концу прогнозного периода до 15,1 промилле.

Что касается миграционной убыли населения, то в 2020 году она, по предварительной оценке, составит 0,5 тысячи человек.

ИА «Орелград»