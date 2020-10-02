Под Орлом сняли карантин, введенный в 2006 году

2.10.2020 | 14:09 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Многолетние ограничения сняты на территории Колпнянского района.

Уведомление о снятии карантина обнародовало управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Карантинная фитосанитарная зона упразднена в Колпнянском районе. В ведомстве уточнили, что она была установлена еще в 2006 году, когда там была обнаружена золотистая картофельная цистообразующая нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) – опасный вредитель растений.

Карантинный фитосанитарный режим все это время действовал в границах деревни Клевцово Карловского сельского поселения. Площадь «особой» зоны составляла 11,99 га. Начиная с 2006 года, в указанной деревне проводились мероприятия по локализации и ликвидации карантинного объекта.

Эта программа предусматривала «выращивание не поражаемых вредителем культур, нематодоустойчивых сортов картофеля, внесение органических удобрений и соблюдение севооборота». За исполнением плана строго следили специалисты ТУ Россельхознадзора. Кроме того, почвенные образцы регулярно исследовали в лаборатории. Судя по последним анализам, вредителя в карантинной зоне удалось победить. В связи с этим она и была упразднена.

«Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в границах карантинной фитосанитарной зоны, проинформированы об ее упразднении и отмене карантинного фитосанитарного режима», — подчеркнули в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования