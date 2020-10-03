Орловскому активисту грозит дело из-за сравнения полиции с фашистами

Евгения Потапова вызвали в прокуратуру

Орловскому активисту Евгению Потапову грозит административное преследование за возбуждение ненависти к социальной группе. Сам Потапов предположил, что силовикам не понравилось видео, где неизвестный называет полицейских «фашистами», «мусорами» и «позором России».

Об этом сообщило издание «7х7». 19 октября Потапов должен явиться в прокуратуру, где ему официально сообщат об административном деле по статье о возбуждении ненависти (20.3.1 КоАП). Если активист не придет к силовикам, то протокол составят без него.

Сам Потапов предполагает, что претензии к нему появились из-за видео с задержанием другого орловского активиста Сергея Носова. 1 августа он вышел на одиночный пикет в поддержку митингов в Хабаровске. В ролике неизвестный «нелестно характеризует правоохранителей». Потапов заявил, что действительно был на месте событий, но никому ничего не кричал.

«Летом в Орле проходили различные провластные мероприятия (1, 2 — прим. ред), но одиночные пикеты почему-то были запрещены. 1 августа активист Сергей Носов вышел на пикет в поддержку протестов в Хабаровске и его задержали. Рядом с местом проведения акции было человек 20, в том числе я. Потом в интернете я увидел ролик с акции, где кто-то по-всякому называет полицейских. А теперь прокуратура считает, что это якобы говорил я. Меня вызвали на какую-то беседу и предлагают подписать документ, но я не собираюсь этого делать, потому что ни в чем не виноват», — заявил Потапов журналистам.

Если активиста признают виновным, ему грозит штраф до 20 000 рублей, до 100 часов обязательных работ или до 15 суток ареста.

ИА «Орелград»