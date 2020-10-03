В Орловской области начали внедрять «карты жителя»

Андрей Клычков утвердил правила выпуска социальных карт.

Губернатор Андрей Клычков утвердил положение о реализации проекта «Карта жителя Орловской области». Напомним, что областные власти во многом переняли эту идею у Москвы, где уже давно используется аналогичная электронная социальная карта. Согласно новому документу в Орловской области к этому проекту будут подключены платежные карты «Мир». Координатором проекта стал областной департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.

К участию будут допущены кредитные организации, в частности банки-эмитенты, зарегистрированные в качестве юрлица на территории РФ, имеющие корреспондентский счет в Центробанке и обладающие действующей лицензией. Кроме того, они должны быть участниками национальной системы платежных карт, а в Орловской области у них должны иметься подразделения для выдачи и обслуживания карт «Мир».

Еще одно обязательное условие: наличие сети не менее чем из 20 банкоматов и обеспечение совместимости карт «Мир», выпускаемых банком, с действующей в регионе системой контроля и оплаты проезда в общественном транспорте. Чтобы получить право работать с «орловчанкой», банку надо будет представить справку об отсутствии запущенных в отношении него процедур банкротства, ликвидации, ограничения или приостановления деятельности.

Банки обяжут обеспечивать соответствие графического дизайна «орловчанки» дизайну, утвержденному межведомственной рабочей группой по разработке и реализации социальных проектов. Напомним, что такой дизайн был утвержден около месяца назад. Как сообщала пресс-служба губернатора, из множества вариантов был выбран один: снятая с высоты птичьего полета «стрелка» — место слияния рек Ока и Орлик, одно из самых узнаваемых, красивых и любимых жителями мест города.

Суть проекта «Карта жителя Орловской области» заключается в «дополнении функций платежной банковской карты доступом к нефинансовым сервисам». По утверждению областных властей, первое время карта жителя будет использоваться для зачисления социальных выплат льготникам. С ее помощью льготники также смогут оплачивать проезд в общественном транспорте. Но в дальнейшем перечень нефинансовых сервисов могут расширить.

ИА «Орелград»