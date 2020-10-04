Орловец перепутал приправу с ноутбуком и угодил в тюрьму

Дело об очень странной краже рассмотрел суд в Орле.

Обвинительный приговор по уголовному делу о тайном хищении чужого имущества вынес Советский районный суд города Орла. Обвинение было предъявлено местному жителю, которого ранее уже судили за кражу. Правда, за решетку в тот раз он не отправился, поскольку его наказали условным сроком. Но на путь исправления молодой человек явно не встал.

Как установил суд, в июне этого года мужчина совершил очередную кражу, причем решение у него возникло спонтанно. Его жертвой стал приятель, вместе с которым они распивали спиртные напитки. Из материалов дела следует, что потерпевший попросил обвиняемого сходить в его квартиру и принести оттуда приправу для приготовления пищи.

Подсудимый отправился на выполнение миссии, но обратно к своему приятелю туда, где они выпивали, он уже не вернулся. Войдя в чужую квартиру, дверь в которую была не заперта, он внезапно забыл о приправе. Забыть же его об этом заставили мобильный телефон и ноутбук, которые находились в зальной комнате. Недолго думая, гость схватил технику и скрылся вместе с нею. Причиненный владельцу имущества ущерб был оценен чуть более чем в 12 тысяч рублей.

Преступника разоблачили и поймали очень быстро. Собственно говоря, других подозреваемых и не было. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину в надежде на снисхождение. Но его подвел криминальный опыт. Суд отменил ему условное лишения свободы по предыдущему приговору и присовокупил его к наказанию по новому приговору. В результате его лишили свободы на 1 год и 3 месяца, которые он должен будет провести в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»