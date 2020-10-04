Снос сцены в главном парке Орла одобрили эксперты из Петербурга

Орловские чиновники обнародовали акт экспертизы по ремонту горпарка.

На официальном портале Орловской области опубликован акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Городской парк». Речь идет о третьем этапе проекта комплексного благоустройства как самого парка, так и прилегающей к нему территории. Оценивали эксперты проект, разработанный в этом году компанией «Строй-Эксперт».

Акт был подписан еще в июле, но опубликовали его почему-то только сейчас. Экспертизу провели три специалиста из Санкт-Петербурга. Они выдали положительное заключение. По их мнению, проектная документация полностью соответствует требованиям законодательства об охране памятников. Напомним, начало закладки сада, как изначально назывался современный горпарк, было положено в первых числах октября 1822 года. Инициатором этого стал орловский гражданский губернатор Николай Шредер.

Проект реставрации и приспособления парка к использованию в современных условиях насчитывает более двух десятков томов и несколько разделов. Один из них предусматривает одобренные питерскими экспертами работы по сносу и демонтажу объектов капитального строительства. В частности, в список таких объектов были включены общественный туалет, четыре летних кафе, бильярдная, служебная постройка и открытая летняя сцена.

«Данные решения по демонтажу обусловлены технологическими требованиями в рамках реализации реставрационных, архитектурных и конструктивных решений, предусмотренных проектной документацией», — следует из акта экспертизы.

Отметим, что горпарк и раньше лишался своих сооружений, в числе которых были даже памятники. Например, в 2004 году как бы случайно исчез объект культурного наследия регионального значения «Дом смотрителя Орловского тюремного замка», 1909 г.». От него остался лишь фундамент, а в документах этот памятник теперь значится как утраченный. Зато парк обзавелся, как указали эксперты, «современным крупногабаритным зданием торгово-развлекательного центра «Сфера-Т», круглым в плане конфигурации».

ИА «Орелград»