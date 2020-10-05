Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на объездной

5.10.2020 | 10:47 Новости, Происшествия

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Потребовалась ли им госпитализация, не сообщается

Три человека, в том числе 5-летняя девочка, пострадали в ДТП на объездной Орла, сообщили в областном управлении ГИБДД.

В аварии приняли участие автомобили «Ниссан Террано», ВАЗ-2107 и «Волга». Установлено, что иномарка ехала по Поселковой улице из Лужков, а «семерка» — по объездной в сторону Курска. Получив удар от «Ниссана», ВАЗ-2107 врезался во встречную «Волгу».

Пострадавшая девочка была пассажиркой «семерки». Кроме нее, в ДТП пострадали водитель ВАЗа и 48-летний владелец «Ниссана».

ИА «Орелград»

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