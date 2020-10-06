Еще 94 орловца заразились коронавирусом, двое умерли

Общее число случаев перевалило за 9000

За сутки у еще 94 жителей Орловской области подтвердился COVID-19, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев перевалило за 9000 и достигло 9027.

Кроме того, за сутки умерли два пациента, количество летальных исходов достигло 134. Выздоровел 61 человек (7240 всего).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 237 504, за сутки диагноз подтвердился у 11 615 человек. Только 3282 (28,3%) пациента переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 988 576 человек, умерли 21 663.

ИА «Орелград»