Отопление в квартиры орловцев начнут подавать завтра

В детских садах и больницах батареи уже стали теплыми.

Завтра, 7 октября начнут подавать теплоноситель в квартиры жителей Орла. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Вчера, 5 октября отопительный сезон стартовал в детсадах и школах, а также учреждениях здравоохранения и культуры.

Как уже писал «Орелград», ранее в правительстве Орловской области рассказали, что в этом году старт отопительного сезона растянется на неделю. Точной даты подачи тепла в жилые дома не называли. При этом губернатор Клычков обещал, что из-за коронавируса топить начнут раньше. По факту тепло дают в привычные для орловцев сроки. И, как указано на сайте мэрии Орла, просто потому, что « в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха ниже +8 градусов по Цельсию».

Чиновники предупредили, что полностью город будет отапливаться через 8-10 дней. В том числе подадут тепло и в 20 многовартирных домов, которые в настоящий момент находятся без управления. Работы по их запуску проводит МУП «ЖРЭП (з)».

По всем вопросам, связанным с отоплением, жителей просят в первую очередь обращаться в свои УК. Если вопрос остался без ответа, можно дополнительно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Орла по телефону (4862) 43-33-12.

ИА «Орелград»