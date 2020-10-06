Отопление в квартиры орловцев начнут подавать завтра

6.10.2020 | 9:47 ЖКХ, Новости

Читайте нас в Telegram

В детских садах и больницах батареи уже стали теплыми.

Завтра, 7 октября начнут подавать теплоноситель в квартиры жителей Орла. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Вчера, 5 октября отопительный сезон стартовал в детсадах и школах, а также учреждениях здравоохранения и культуры.

Как уже писал «Орелград», ранее в правительстве Орловской области рассказали, что в этом году старт отопительного сезона растянется на неделю. Точной даты подачи тепла в жилые дома не называли. При этом губернатор Клычков обещал, что из-за коронавируса топить начнут раньше. По факту тепло дают в привычные для орловцев сроки. И, как указано на сайте мэрии Орла, просто потому, что « в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха ниже +8 градусов по Цельсию».

Чиновники предупредили, что полностью город будет отапливаться через 8-10 дней. В том числе подадут тепло и в 20 многовартирных домов, которые в настоящий момент находятся без управления. Работы по их запуску проводит МУП «ЖРЭП (з)».

По всем вопросам, связанным с отоплением, жителей просят в первую очередь обращаться в свои УК. Если вопрос остался без ответа, можно дополнительно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Орла по телефону (4862) 43-33-12.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования