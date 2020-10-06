Реку под Орлом отравили канализационными стоками

Стали известны результаты проверки в Ливенском районе.

Активисты Общероссийского народного фронта в Орловской области рассказали об итогах проверки, которую надзорные органы организовали по их обращению. Она прошла на территории Ливенского района. Тревожный сигнал поступил в ОНФ от местных жителей. Еще летом они пожаловались на то, что кто-то «отравил» реку Ливенку.

«Эксперты ОНФ направили в ТУ Росрыболовства по Орловской и Курской областям обращение с просьбой проверить поступившую информацию, — поведали в региональном отделении этой организации. — В поступившем активистам ОНФ ответе сообщалось, что на момент обследования сотрудники ведомства не обнаружили следов попадания канализационных стоков с недостроенных очистных сооружений в реку Ливенка в населенном пункте Ямской Выгон: выпускная труба была затампонирована монтажной пеной».

Но виновника все-таки удалось найти. В ходе той же проверки был зафиксирован факт несанкционированного сброса сточных вод из канализационной системы в приток реки Ливенка. Сообщается, что правонарушитель уже привлечен к административной ответственности.

«Река Ливенка является одним из притоков реки Быстрая Сосна, которая впадает в реку Дон, — напоминает глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов. — В этих водоемах большое биоразнообразие флоры и фауны. Естественно, сброс канализационных стоков негативно влияет на среду обитания рыб, животных и птиц, а также растений водной среды. Поэтому такие нарушения должны пресекаться».

ИА «Орелград»