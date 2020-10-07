Еще 99 случаев коронавируса зафиксировали на Орловщине

7.10.2020 | 10:29 Новости, Общество

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Общее число достигло 9126

За сутки у 99 орловцев подтвердился коронавирус, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев достигло 9126.

Вместе с тем выздоровели 73 человека, количество победивших вирус выросло до 7313. Число летальных исходов не изменилось — 134.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 248 619. За сутки диагноз подтвердился у 11 115 человек, из них 3019 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 995 275 человек, умерли 21 865.

ИА «Орелград»

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