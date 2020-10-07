Очевидцы сообщили о пожаре в парке Победы

Фото горящей аллеи появились в Сети.

На одной из аллей парка Победы в Орле произошел пожар. Фотографии горящих деревьев опубликовали в сообществе общественного движения «Граждане Орла».

— Не забываем, что все огорожено. Валить потом будут на тех, кто проник самовольно на территорию. Потом им [рабочим, которые вырубают деревья в парке] и чистить ничего не потребуется! Сейчас куча сухой листвы и веток, огонь в одно мгновение расползется по той части и сожрет все на своем пути! – написано в Telegram-канале движения.

Сообщается, что огонь очевидцы заметили «на самой нижней аллее, которая тянется вдоль реки в водоохраной зоне».

Как уже писал «Орелград», вчера стало известно, что конкурс на первый этап благоустройства парка Победы в Орле выиграл один из любимых властями подрядчиков – ООО «Триумф». Сумму контракта, а также дату его подписания в пресс-релизе мэрии не сообщили.

В тот же день «Граждане Орла» рассказали, что вырубка зеленых насаждений в парке уже идет. Ведет ли ее «Триумф», неизвестно. Но если подрядчик приступил к выполнению работ до подписания контракта, его могут наказать по линии УФАС, как это было с ремонтом сквера Комсомольцев два года назад.

ИА «Орелград»