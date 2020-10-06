Благоустраивать парк Победы в Орле будет структура Маркиных

Мэрия Орла не рассказала, сколько «Триумф» получит за работу.

Заниматься благоустройством парка «Победа» (I этап) будет ООО «Триумф». Любимая орловскими властями фирма стала победителем электронного аукциона. Об этом рассказали в мэрии Орла. Сколько бюджетных денег получит «Триумф», в пресс-релизе не сообщается.

Заказчиком работ стало МКУ «Управление капитального строительства г. Орла». На первом этапе благоустройства подрядчику надо «провести санитарную вырубку сухих деревьев и поросли для воссоздания существующей дорожно-тропиночной сети, вымостить ее и центральную аллею плиткой и асфальтом, установить урны, мусорные контейнеры и биотуалеты (в том числе для маломобильных граждан), оборудовать систему видеонаблюдения и освещение, заложить основание под амфитеатр».

Срок работ — с 19 октября 2020 года до 1 мая 2021 года.

Как рассказали 5 октября активисты общественного движения «Граждане Орла», вырубка в парке Победы уже идет полным ходом. Из сообщения пресс-службы непонятно, какого числа был подписан контракт между УКСом и «Триумфом». Не исключено, что работы в парке начались до подписания договора с подрядчиком. Примерно так получилось два года назад при ремонте сквера Комсомольцев. Подрядчик «АртСтрой» начал работы еще до подведения итогов конкурса и подписания договора. Тогда в ситуацию пришлось вмешаться УФАС.

Как уже писал «Орелград», «Триумф» в последние годы стал фаворитом у городских властей: к примеру, при реконструкции детского парка в Орле «Триумф» (гендиректор Алексей Маркин) установил сухой фонтан за 15,3 млн рублей, разбирал амфитеатр за 23,4 миллиона. А вторую очередь реконструкции детского парка за 236 млн рублей делает «Техспецкомплект» (учредитель Светлана Маркина).

ИА «Орелград»