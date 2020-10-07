Под Орлом осудили отца и сына

Родственники стянули трубу из остановочного павильона.

Орловский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела о краже чужого имущества, возбужденного в отношении близких родственников – отца и сына. Было установлено, что они вместе находились на территории гаражного кооператива, расположенного в Советском районе города Орла. Там отец сделал сыну предложение, от которого тот не смог отказаться.

Родитель призвал свое чадо помочь ему стащить металлическую трубу с остановочного пункта «378 км» перегона «Орел — Стальной Конь» Орловско-Курского региона Московской железной дороги. В тот же день они отправились на дело на личной «девятке». Там при помощи ножовки по металлу отпилили металлическую профильную трубу от скамьи, находившейся в павильоне, а затем распилили ее на части и начали грузить в автомобиль.

Общая масса похищенного составила 130 кг, а стоимость – около 1500 рублей. Довести задуманное до конца отец и сын не успели, так как к месту преступления подоспели сотрудники полиции. Интересно, что судьба подсудимых сложилась по-разному. Сын признал вину полностью и получил наказание по ч. 2 ст. 158 УК РФ — 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

Отцу повезло гораздо больше. Суд прекратил уголовное преследование в отношении него в связи с примирением с потерпевшим, в роли которого выступило одно из местных ООО. Также была отменена мера пресечения в виде подписки и невыезде и надлежащем поведении.

ИА «Орелград»