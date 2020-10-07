В Ливнах мужчина чуть не убил знакомую

Орловские силовики передали дело в суд.

Следователи СКР в Орловской области передали в суд дело о покушении на убийство. На скамье подсудимых окажется 36-летний житель Орла, который едва не убил женщину в Ливнах.

В июле этого года мужчина оказался в гостях у своей знакомой 41-летней жительницы Ливен. Встречу решили отметить застольем. Разгорячившись от спиртного, мужчина и женщина по какой-то причине поссорились. Орловец взялся за нож. Как установили силовики, он несколько раз ударил свою жертву в область живота и груди. Будучи уверенным, что убил женщину, злоумышленник скрылся с места происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

За покушение на убийство орловцу может грозить до 11 лет тюрьмы.

ИА «Орелград»