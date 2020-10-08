Фонд ЖКХ посоветовал Клычкову ускорить темпы

Госкорпорация разослала рекомендации главам регионов.

Информация о результатах мониторинга реализации региональных программ переселения и капитального ремонта многоквартирных домов была обсуждена на заседании наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. По итогам было принято решение, которое касается глав многих регионов. Оно опубликовано на сайте Фонда ЖКХ.

Так, руководителям высших исполнительных органов государственной власти, то есть губернаторам, рекомендовано внести изменения в программы переселения с учетом рассчитанных лимитов предоставления финансовой поддержки и до конца 2020 года представить в Фонд заявки на получение финансовой поддержки «в целях ускоренной реализации программ переселения».

Главам 22 субъектов РФ, в число которых включена и Орловская область, рекомендовано «принять исчерпывающие меры для достижения в 2020 году целевых показателей реализации программ переселения и расходования в полном объеме выделенных средств». Аналогичный «совет» получили, например, главы Республики Алтай, Республики Марий Эл, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия и других регионов.

Им же рекомендовано обеспечить своевременность, полноту и достоверность отчетов о ходе реализации программ переселения, а также обеспечить контроль качества предоставляемых гражданам жилых помещений в рамках реализации этих программ.

Напомним, чуть ранее в ходе селекторного совещания с регионами Орловская область была отмечена совсем не с позитивной стороны. Совещание в режиме видеоконференции провел заместитель гендиректора Фонда ЖКХ Олег Рурин. Он обратил внимание на то, что «достижение целевого показателя на 2020 год в регионе составляет 28 процентов, не в полном объеме заключены контракты в рамках этапа 2019-2020 годов. По второму этапу программы переселения законтрактовано только 8 процентов от запланированного объема. При этом кассовое исполнение программных мероприятий одно из самых низких в стране».

ИА «Орелград»