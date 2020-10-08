Мэрия Орла выкупила квартиры у жителей аварийного дома Серпуховской

8.10.2020 | 8:59 ЖКХ, Новости

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Владельцы жилья в двухэтажке получили деньги после вмешательства прокуратуры.

Жители дома №113 по улице Серпуховской в Орле получили выкупную стоимость своих квартир. Власти рассчитались с жильцами аварийной двухэтажки только после вмешательства прокуратуры.

Как уже писал «Орелград», дом был признан аварийным еще в 2015 году. Но, как установила прокурорская проверка, за все это время власти не приняли никаких мер к устранению аварийного состояния здания и не обеспечили безопасность живущих в нем людей. Напомним, в апреле в одной из квартир рухнул потолок. После этого жителей дома расселили в ПВР на базе гостиницы «Русь». По закону, чиновники должны были предложить владельцам квартир на Серпуховской выкуп их квадратных метров или обмен на другое благоустроенное жилье. В прокуратуре установили, что власти «забыли» это сделать.

— В результате прокурорского вмешательства граждане, обратившиеся на прием прокурора области, получили выкупную стоимость за аварийное жилье, их жилищные права восстановлены, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

ИА «Орелград»

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