Орловец изнасиловал и убил случайную свидетельницу преступления

Серийного вора будут судить за убийство, совершенное с особой жестокостью.

Жителя Малоархангельского района будут судить за убийство и изнасилование женщины. Она якобы стала случайной свидетельницей кражи, и мужчина решил с ней расправиться, чтобы замести следы преступления. В процессе расследования убийства выяснилось, что преступник оказался еще и серийным вором: на его счету по меньше мере шесть краж.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в октябре 2019 года обвиняемый решил украсть металлолом из сарая местного жителя в деревне Знаменка Малоархангельского района. Совершив задуманное, мужчина заметил неподалеку женщину. Злоумышленник посчитал, что она могла стать очевидцем преступления. Тогда он решил от нее избавиться. Преступник проник в дом женщины, где изнасиловал ее, избил, ограбил, а потом задушил. Чтобы скрыть улики второго преступления, он закопал труп, а документы женщины похитил и уничтожил.

— Помимо этого, мужчина обвиняется в совершении ряда хищений чужого имущества. Расследование уголовного дела осуществлялось Свердловским МСО СУ СК России по Орловской области. Уголовное дело направлено в Орловский областной суд для рассмотрения по существу, — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

ИА «Орелград»