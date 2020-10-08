Под Орлом «Калина» протаранила фуру

8.10.2020 | 10:16 Новости, Происшествия

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Грузовик стоял на обочине.

Вчера, 7 октября на трассе Орел-Тамбов произошло ДТП: легковушка не смогла проехать мимо фуры, которая стояла на обочине. «Лада Калина» левым боком «вошла» в прицеп грузовика.

Авария случилась в темное время суток, около 23.30. Как пояснили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, за рулем «Калины» ехал 44-летний водитель. Он двигался со стороны Тамбова в направлении Орла. Столкновение произошло примерно в районе 12 км пути. «Калина» врезалась в стоящий на обочине «Форд Карго» с полуприцепом.

Водитель легковушки в аварии пострадал несильно. Сообщается, что с места ДТП бригадой скорой помощи его увезли в ООКБ, но потом отпустили лечиться дома.

ИА «Орелград»

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