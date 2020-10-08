Под Орлом осудили афериста, обманувшего ветерана труда и войны

Уголовное дело о мошенничестве было рассмотрено в Хотынце.

Как сообщила пресс-служба Хотынецкого районного суда, уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст.159 УК РФ УК РФ. Его фигурантом стал молодой человек, имеющий официальную регистрацию в качестве ИП. Сведения о нем внесены в Единый госреестр индивидуальных предпринимателей. Согласно им, его профилем является торгово-закупочная деятельность. Однако в реальности ИП оказался аферистом.

Сообщается, что он разместил в интернете объявление о приеме на работу курьера. На него откликнулась женщина. ИП предложил ей совместно продавать бытовые приборы. Наемная работница не заподозрила ничего неладного, она была уверена, что вступила в законный бизнес. Но визит в Хотынец доказал, что это не так. Женщина в качестве спутника аферисту была необходима лишь для придания достоверности придуманной им легенде.

Из материалов дела следует, что парочка приехала в поселок и явилась домой к пенсионерке. ИП представился ей работником органов социального обслуживания населения и пояснил, что ей, как ветерану труда и Великой Отечественной войны, положена ежемесячная денежная доплата к пенсии в сумме 2500 рублей. Затем «предприниматель» заявил, что для оформления этой доплаты пенсионерка должна заплатить ему 23 тысячи рублей.

Он был настолько убедителен, что пожилая женщина согласилась дать ему озвученную сумму. Она была уверена, что перед ней стоит соцработник. А «соцработник» тем временем пытался замести следы. Он оформил товарный чек и передал его женщине на подпись. То есть, по бумагам бы вышло, что пенсионерка заплатила 23 тысячи рублей вовсе не за оформление доплаты к своей пенсии, а за некий вибромассажер. Правда, обманутая женщина поняла это не сразу.

Она пустила мошенника в дом, который прошел на кухню и там украдкой, незаметно от хозяйки, поставил на подоконник коробку с якобы купленным ею вибромассажером. Получив деньги, он тут же квартиру покинул. Впрочем, обман был раскрыт, а сам аферист вину свою признал. Дело было рассмотрено в порядке особого производства. Подсудимый получил 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор пока еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»