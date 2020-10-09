Ещё 100 орловцев заразились коронавирусом, один умер

9.10.2020 | 10:34 Новости, Общество

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Общее число случаев достигло 9324

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 9324, сообщили в федеральном оперштабе. За сутки диагноз подтвердился у 100 человек.

Количество летальных исходов достигло 136 — за сутки скончался еще один пациент. Выздоровели 7412 человек (+59 за день).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 272 238. За сутки диагноз подтвердился у 12 126 человек — это рекорд за весь год. С начала пандемии выздоровел 1 009 421 человек, умерли 22 257.

ИА «Орелград»

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