Ещё 100 орловцев заразились коронавирусом, один умер

Общее число случаев достигло 9324

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 9324, сообщили в федеральном оперштабе. За сутки диагноз подтвердился у 100 человек.

Количество летальных исходов достигло 136 — за сутки скончался еще один пациент. Выздоровели 7412 человек (+59 за день).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 272 238. За сутки диагноз подтвердился у 12 126 человек — это рекорд за весь год. С начала пандемии выздоровел 1 009 421 человек, умерли 22 257.

ИА «Орелград»