Орловчанка позвала на помощь полицию, чтобы успокоить свою дочь

Прибывшие на место происшествия полицейские сами стали пострадавшими.

Инцидент произошел на территории Советского района города Орла еще в ноябре 2019 года, однако лишь спустя почти год материалы возбужденного по его итогам уголовного дела дошли до суда. Около 17 часов дня в «дежурную часть» полиции позвонила местная жительница и попросила о помощи.

Она заявила, что «у нее происходит конфликт с дочерью». Последняя находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и вела себя настолько агрессивно, что мать решила вызвать полицию. С чего началась ссора, так и осталось за кадром, как и неизвестно, чем бы она закончилась. Однако на место прибыл наряд полиции.

Нетрезвая орловчанка действительно вела себя вызывающе и при виде полицейских разразилась грубой нецензурной бранью. Она наотрез отказалась успокоиться и продолжила нарушать общественный порядок. В связи с этим полицейские предложили ей проследовать сначала в служебный автомобиль, а затем – в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

На улице, находясь около подъезда дома, правонарушительница набросилась с кулаками на сотрудницу полиции. Она ударила ее по лицу, разбив губу. За это на девушку завели уголовное дело по статье 318 УК РФ. В суде следователь подал ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении буйной дамы с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В обоснование было указано, что ранее она не была судима и впервые совершила преступление средней тяжести, в результате которого, правда, был причинен моральный и физический вред. Однако пострадавшая сотрудница полиции заявила, что подозреваемая уже загладила причиненный ей моральный и физический вред. В частности, извинилась как устно, так и письменно.

Но суд отказал в удовлетворении данного ходатайства. При принятии решения были учтены обстоятельства совершения преступления и «объекты преступного посягательства», а также некое постпреступное поведение. Это не позволило суду прийти к выводу об уменьшении общественной опасности содеянного и освободить подозреваемую от уголовной ответственности. В результате ходатайство вместе с материалами уголовного дела было возвращено руководителю следственного органа.

ИА «Орелград»