Орловская фирма попалась на торговле зерном без документов

Компания проиграла суд и теперь заплатит крупный штраф.

В Орловской области сотрудники Территориального управления Россельхознадзора вскрыли факты торговли зерном различных сельскохозяйственных культур без оформления документов. «Подпольную» торговлю вело одно из местных ООО. Оно словно не знало или забыло о требованиях технического регламента «О безопасности зерна».

Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, нарушения были вскрыты в ходе внеплановой выездной проверки. Было установлено, что компания допустила недостоверное декларирование трех партий зерна гречихи, подсолнечника и рапса общей массой 3150 тонн.

«Основанием для отзыва деклараций послужило то, что испытания зерна на содержание действующих веществ пестицидов, применяемых при их выращивании, не проводились, — рассказали в ведомстве. — Кроме того, Общество допустило выпуск в обращение 2243,3 тонны зерна пшеницы, ячменя и сои урожая 2019 года без оформления деклараций о соответствии и 2765,1 тонны — без указания сведений о декларации в товаросопроводительных документах».

Компании было выдано предписание о прекращении действия трех деклараций о соответствии. Также последовали штрафные санкции. Так, сотрудник фирмы, ответственный за оформление документации, был признан виновным сразу по трем статьям КоАП РФ, за что схлопотал пару предупреждений и штраф в размере 25 тысяч рублей.

Административное дело было заведено и на саму компанию. Материалы рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Он признал правоту инспекторов и привлек ООО к административной ответственности в виде штрафа в 100 тысяч рублей и предупреждения.

ИА «Орелград»