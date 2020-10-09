Сталина приставили к стенке под Орлом

9.10.2020 | 9:26 Новости, Политика

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Бюст генералиссимуса появился в Покровском районе

В Покровском районе установили бюст генералиссимуса Иосифа Сталина. Об этом сообщил очевидец в паблике «Орлец».

Судя по всему, скульптура установлена на территории частного домовладения. Ее поддерживает полка, закрепленная на деревянной стене. За головой Сталина висит флаг СССР.

Напомним, коммунисты Орла несколько лет пытаются добиться установки памятника Сталину в Орле. В мае 2019 года они даже проводили пикет, показывая готовый бюст жителям. Мероприятие превратилось в фарс из-за ошибки в заявке — в итоге пикетчикам пришлось таскать Сталина с места на место.

ИА «Орелград»

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