На изобретение орловских школьников выдан патент

Орловские школьники получили патент на изобретение перчатки-экзоскелета.

Документ был выдан двум братьям, ученикам школы №50 города Орла Илье и Алексею Оразовым. Проект разработан ими на базе Центра «Созвездие Орла». Более того — Илья, как один из лучших воспитанников «Созвездия…», в этом месяце приглашен в Сочи в качестве волонтера-тьютора в Образовательный центр «Сириус».

Всего в Орловской области среди учеников с 5 по 11 классы только за минувший учебных год было отобрано 1151 человек, которых включили в Государственную информационную систему «Ресурс об одаренных детях». Это значит, что более 1000 талантливых орловских ребят получили доступ к уникальным возможностям развития и профессиональной реализации. Выявлять и растить таланты, давать лучшим «путёвку в жизнь» – одна из задач уникального центра «Созвездие Орла». Этот своеобразный социальный лифт для одарённых детей создан в рамках национального проекта «Образование» и успешно работает в нашей области с 2019года. Воспитанники центра побеждают в Международных и Всероссийских научных и творческих конкурсов, получают государственные гранты (до 20000 рублей), становятся участниками больших всероссийских проектов.

Инфраструктура Центра впечатляет: здесь созданы специализированные образовательные лаборатории как для «физиков», так и для «лириков». По направлению «Наука» работают лаборатория физических явлений, планетарий, лаборатория химии, лаборатория нанотехнологий, кабинет информационных технологий, лаборатория промышленного дизайна, лаборатория микроклонирования и размножения растений, лаборатория аква-гидро-аэропоники, мобильная агролаборатория, лаборатория робототехники, аэро-геолаборатория. По направлению «Искусство» действуют хореографический зал, гончарная мастерская, ИЗО-студия, звукозаписывающая студия, фото-видео студия, лаборатория визуальных представлений, творческая мастерская компьютерного моделирования. Не забыли и о спорте: в Центре оборудованы спортивный и тренажёрный залы и даже туристический полигон. Среди междисциплинарных пространств: конференц-зал, коворкинг, библиотека. Имеются кабинеты психологической разгрузки, медицинский блок, этнографический музей, столовая на 100 посадочных мест (в Центре организовано 5-разовое питание), производственные мастерские.

Занятия в Центре проводят ведущие педагоги Орловской области, авторы и разработчики предметных и междисциплинарных модулей — выдающиеся деятели российской науки, искусства и спорта

Стать воспитанником центра может любой орловский школьник, подходящий по возрасту. Программы дополнительного образования рассчитаны на учеников с 5 по 11 классы. Действуют и дистанционные, и очные форматы. Дети могут учиться в Центре как на регулярной основе (кружки), так и на нерегулярной (двухнедельные образовательные профильные смены с проживанием). Ученики, успешно завершившие обучение по образовательным программам Центра, вносятся в базу данных «Одаренные дети Орловской области», с которыми дальше работают сотрудники центра по практикам постсопровождения.

Тестирования на одаренность в Центре нет. Попробовать может каждый. Официальный сайт образовательной организации: созвездие-орла.рф

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ИА «Орелград»