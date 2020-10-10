В Орле пьяный горожанин лишил прохожего сознания

Молодой человек поживился имуществом незнакомого ему гражданина.

Уголовное дело по трем эпизодам преступной деятельности рассмотрел Северный районный суд города Орла. Перед ним предстал местный житель, которого признали виновным в совершении двух краж и одного мошенничества. Два из трех эпизодов относятся к одному и тому же случаю.

Он произошел в восьмом часу утра. Было установлено, что подсудимый в тот момент находился возле здания пивбара. Он был нетрезв и, видимо, поэтому вступил в конфликт с ранее незнакомым ему гражданином. В ходе ссоры подсудимый толкнул потерпевшего. Последний упал, потеряв при этом сознание. При падении, у него из сумки выпали две банковские карты.

Злоумышленник тут же присвоил их себе, а заодно украл у находившегося без сознания мужчины и его мобильный телефон. Времени даром преступник не терял. Он отправился в алкомаркет, дождался его открытия в 9 часов утра и совершил покупки примерно на 5,7 тысячи рублей. При этом расплачивался чужой банковской картой, используя разовые платежи. Продавцу он не сказал, что карта принадлежит не ему. Это «молчание» суд и следствие квалифицировали как мошенничество.

В ходе следствия всплыл и другой неприглядный эпизод из жизни злоумышленника. Выяснилось, что эта кража была у него не первой. Еще одно преступление он совершил в самом баре. Подсудимый обокрал одного из посетителей. Тот на пару минут вышел из зала, неосмотрительно оставив на стойке свой мобильник с акустической колонкой. Недолго думая, подсудимый схватил это добро и покинул бар.

По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний орловец получил 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать исправление. Кроме того, суд обязал его трудоустроиться.

ИА «Орелград»