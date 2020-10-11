Орловский митрополит провел всенощное бдение в Академии ФСО

11.10.2020 | 11:08 Новости, Общество

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Мероприятие было проведено в память Сергия Радонежского.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил всенощное бдение в храме преподобного Сергия Радонежского. Этот временный храм расположен на Наугорском шоссе в Орле. Он входит в состав храмового комплекса Академии ФСО России. Всенощное бдение было совершено в канун дня преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.

«Архипастырю сослужили настоятель храма протоиерей Григорий Смирнов, духовник Орловской православной гимназии протоиерей Николай Евдокимов и клирики храма», — уточнили в митрополии.

Сергий Радонежский – это один из самых почитаемых в России православных святых, по сути, один из ее символов. Его нередко называют духовным учителем всего русского народа. Он был основателем нескольких обителей, в том числе знаменитой Троице-Сергиевой лавры.

«Подвиги преподобного Сергия пришлись на непростую эпоху, когда Русь находилась под гнетом чужеземного монголо-татарского ига, но стремилась к обретению независимости и построению сильного и единого государства, — рассказали в митрополии. — Сергий Радонежский, человек пустынного жития, никогда не бравший в руки оружия, стал духовной опорой в сопротивлении монголо-татарскому игу, вдохновлял князей и воинов на борьбу за независимость Руси. Он благословил московского князя Димитрия Донского на Куликовскую битву, которая состоялась в 1380 году. Также радонежский игумен послал в помощь князю двух иноков, некогда бывших воинами — Пересвета и Ослябю. Это стало символом единства Церкви и народа в момент тяжелого испытания. Победа возвышающейся Москвы над Мамаем на Куликовом поле значительно усилила молодое княжество».

ИА «Орелград»

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