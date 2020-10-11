В Орловской области зафиксировали 119 случаев коронавируса

Общее число достигло 9553

В Орловской области за прошедшие сутки зафиксировали 119 случаев коронавируса. Это близко к пиковому показателю, зафиксированному 9 июня (125). Общее число случаев в регионе достигло 9553.

Вместе с тем выздоровели всего 17 человек, количество победивших вирус выросло до 7490. Число летальных исходов не изменилось — 137.

В целом по России за сутки зафиксировали 13 634 случая COVID-19 — это новый рекорд за все время пандемии. Число вылечившихся от коронавируса достигло 1 020 442, умерших — 22 597.

ИА «Орелград»