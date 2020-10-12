Еще 112 орловцев заразились коронавирусом

Общее число случаев достигло 9665

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 9665, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 112 жителей региона.

Вместе с тем выздоровели всего 30 человек, количество победивших вирус достигло 7520. Число летальных исходов не изменилось — 137.

«В РФ зарегистрировано 1 312 310 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки в России подтвержденных случаев <…> – 13 592. Выписано за весь период – 1 024 235. Умерло за весь период – 22 722», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

ИА «Орелград»