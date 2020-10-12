Клычков — 13-й губернатор, заразившийся коронавирусом

И первый в ЦФО

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что заразился коронавирусом. Глава региона ушел на самоизоляцию, его семья тоже заболела. Из симптомов у Клычкова есть температура и головная боль, а вот обоняние пока присутствует, рассказал губернатор.

Клычков — 13-й губернатор регионов России, заразившийся COVID-19. Об этом свидетельствуют данные РБК. До Клычкова коронавирус подхватили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Удмуртии Александр Бречалов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Тывы Шолбан Кара-оол, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Калмыкии Бату Хасиков, губернатор Омской области Александр Бурков, глава ХМАО Наталья Комарова и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Таким образом, Клычков стал первым главой региона Центрального федерального округа (ЦФО), заразившимся COVID-19.

ИА «Орелград»