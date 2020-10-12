Пять человек пострадали в ДТП в центре Орла

«Фольксваген Пассат» врезался в столб

Пять человек пострадали в ДТП, которое случилось рано утром 11 октября в центре Орла. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Орловской области.

Установлено, что автомобиль «Фольксваген Пассат» с 20-летним водителем за рулем двигался по улице Брестской от остановки «Главпочтамт» к Дворцу спорта. Напротив дома №29а по ул. Горького иномарка врезалась в столб.

В результате пострадали водитель и четверо пассажиров «Пассата». Сильнее всех досталось 17-летней девушке — ее госпитализировали в отделение реанимации НКМЦ. Водителя положили в областную больницу, а остальных пассажиров — 19-летнего, 18-летнего и 17-летнего парней — отпустили на амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»