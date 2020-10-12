У Новикова подтвердился коронавирус. Муромский тоже госпитализирован

Заразился ли новый советник Клычкова коронавирусом, пока неизвестно.

У главы горсовета Орла, бывшего мэра города Василия Новикова подтвержден коронавирус. Об этом рассказали «Орловские новости» со ссылкой на собственные источники. Как уже писал «Орелград», 1 октября стало известно, что Новиков госпитализирован с двусторонней пневмонией.

Также в больницу попал экс-глава администрации Орла Александр Муромский. Напомним, его недавно назначили новым советником губернатора Андрея Клычкова. Заражен ли Муромский коронавирусом, пока неизвестно. По данным «ОН», у него пневмония.

Как уже писал «Орелград», число выявленных больных с COVID-19 в Орловской области неуклонно растет. Так, на утро 12 октября известно о 112 новых случаях заражения. С начала пандемии коронавирус подтвердился у 9665 орловцев. За последние выздоровели 30 человек (7520 всего). От коронавируса, по официальной статистике, умерли 137 орловцев.

ИА «Орелград»