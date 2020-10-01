Василий Новиков госпитализирован с двусторонней пневмонией

1.10.2020 | 12:43 Новости, Политика

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Подтвержден ли у главы горсовета Орла коронавирус, неизвестно

Председатель горсовета Орла Василий Новиков госпитализирован с двусторонней пневмонией, сообщил «Орелтаймс» со ссылкой на пресс-службу горсовета.

«Василий Фёдорович в настоящий момент лежит в больнице. Самочувствие нормальное. Он на связи», — рассказали в пресс-службе.

Подтвержден ли у главы горсовета Орла коронавирус, неизвестно.

Василий Новиков в конце сентября был избран председателем горсовета Орла нового созыва. Вместе с тем он утратил статус мэра — теперь им будет глава исполнительной власти областного центра. Вскоре мэра Орла выберет комиссия из 5 представителей городского парламента и 5 представителей губернатора Орловской области. Кстати, Новиков тоже является членом этой комиссии.

Документы на конкурс подал глава Орловского района Юрий Парахин, который считается фаворитом в борьбе за кресло.

ИА «Орелград»

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