В Орле к проверке масочного режима подключили силовиков

Роспотребнадзор ищет нарушителей «коронавирусных» требований.

На минувшей неделе специалисты управления Роспотребнадзора по Орловской области проверили более 100 объектов торговли и общепита. Взяв для подкрепления сотрудников Росгвардии, ведомство проконтролировало, как предприятия выполняют требования по профилактике коронавируса. Нарушения нашлись почти в каждом пятом объекте.

Из 96 продуктовых магазинов и 4 кафе специалисты нашли 19 организаций, где нарушаются установленные из-за пандемии требования. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Судя по протоколам осмотра, которые подкреплены фото- и видеофиксацией, чаще всего владельцы кафе и магазинов «забывают» установить рециркуляторы, не соблюдают порядок дезинфекции помещений, не проверяют температуру и наличие масок у персонала и т.п. Провинившихся вызвали в управление Роспотребнадзора «для дачи объяснений и составления материалов об административном правонарушении», рассказали в ведомстве.

Напомним, как уже писал «Орелград», 10 октября стало известно, что в Орле кафе Kitchen закрыли из-за нарушений «коронавирусного» режима. В частности, в кафе не соблюдали дистанцию при рассадке посетителей, не измеряли им температуру, а персонал работал без масок и перчаток. По решению суда кафе закрыли на три месяца.

ИА «Орелград»