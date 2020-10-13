Вдовин прокатился в тесной маршрутке и позвонил близким

Вице-спикер Орловского облсовета удивился, что пассажирам приходится пересаживаться, чтобы добраться из одного района города в другой.

Вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин поделился в Сети впечатлениями о поездке на орловской маршрутке. Около часа ожидания, бродячие собаки на остановке, толпа людей в салоне и звонок родным в конце пути: по итогам поездки депутат пожаловался на происходящее чиновникам.

По словам Вдовина, прокатиться в маршрутке с Новой Ботаники его вынудил спор с местной жительницей. Та уверяла, что уехать отсюда с 8.00 до 9.00 в будний день невозможно. Политик вызвался составить женщине компанию в этот час. Пока он ждал автобус, увидел стаю бродячих собак и немало косых взглядов местных жителей, которые, видимо, депутата узнали, но пообщаться не решились.

Сколько именно пришлось ждать маршрутку, Вдовин не пишет. Но отмечает, что в тесной толпе заждавшихся пассажиров соблюдать социальную дистанцию в салоне было невозможно. Да и маски надели не все.

— Вышел из маршрутки в Заводском районе, позвонил близким, сообщил, что со мной все нормально, — написал Вдовин.

В конце своего поста он честно признал, что проблемы городского транспорта обсуждают годами, «а воз и ныне там». Вдовин добавил, что рассказал о своем путешествии городским чиновникам. В мэрии «обещали часть проблем по транспортному обслуживанию Новой Ботаники решить в ближайшее время».

ИА «Орелград»