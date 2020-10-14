Орловские судьи пожаловались на старую технику

Вопрос технического оснащения подняли на заседании совета судей

Пресс-служба Орловского облсуда представила краткий отчет о заседании совета судей Орловской области, которое прошло в областной столице. В повестке дня значилось семь вопросов, причем пять из них были дополнительными. Одним из самых злободневных, как выяснилось, сейчас является вопрос обеспечения районных и мировых судов компьютерами и оргтехникой, а также специальным программным обеспечением.

Было отмечено, что значительная часть такой техники устарела, однако продолжает использоваться. Проблемой для судов стал и ее ремонт. Действующими нормативно-правовыми актами предельное время исполнения заявок на ремонт техники не установлено, пояснили в облсуде. Поэтому процесс может занять как несколько дней, так и растянуться более чем на два месяца.

«Еще одной проблемой является отсутствие в ряде судов так называемого подменного фонда компьютерной и организационной техники на период ремонта автоматизированных рабочих мест», — добавили в пресс-службе Орловского облсуда.

Об этих же проблемах судьи говорили и год назад, но они «до настоящего времени решены не в полной мере». Впрочем, есть и более позитивные новости. На заседании, например, было отмечено, что во всех судах области установлены стационарные и мобильные комплексы аудиопротоколирования.

ИА «Орелград»