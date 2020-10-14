Орловскую пенсионерку будут судить за «чернобыльские» выплаты

14.10.2020 | 9:27 Новости, Происшествия

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Женщина получала пособия, хотя не жила в зоне с льготным статусом.

Заводской суд Орла рассмотрит уголовное дело  о мошенничестве с «чернобыльскими» выплатами. Орловчанка благодаря прописке в льготной зоне получала ежемесячные выплаты на себя и ребенка, и даже смогла оформить досрочную пенсию. Общая сумма ущерба государству превышает 700 тыс. рублей.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, женщина зарегистрирована в доме в одной из деревень Орловского района. Этот населенный пункт относится к территориям с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. При этом фактически женщина проживала в Орле. Что не помешало ей получать ежемесячное пособие на себя и ребенка. В итоге ущерб, нанесенный ПФР, оценили в 129 000 рублей.

Также женщина благодаря «чернобыльской» прописке смогла досрочно выйти на пенсию. Сумма незаконно полученных выплат превысила  600 000 рублей.

Женщину будут судить за мошенничество в особо крупном размере.

ИА «Орелград»

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