Число случаев COVID-19 на Орловщине превысило 10 тысяч

15.10.2020 | 10:24 Новости, Общество

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За сутки прибавилось 114 пациентов

Число случаев коронавируса в Орловской области превысило 10 000, сообщили в федеральном оперативном штабе. За последние сутки диагноз подтвердился у 114 человек, таким образом с начала пандемии заразились 10 005.

Еще один пациент скончался, общее число случаев достигло 141. Выздоровели 7829 человек (+108 за сутки).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 354 163, диагноз подтвердился еще у 13 754 человек во всех регионах. С начала пандемии выздоровели 1 048 097 человек, умер 23 491.

ИА «Орелград»

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