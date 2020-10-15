Число случаев COVID-19 на Орловщине превысило 10 тысяч

За сутки прибавилось 114 пациентов

Число случаев коронавируса в Орловской области превысило 10 000, сообщили в федеральном оперативном штабе. За последние сутки диагноз подтвердился у 114 человек, таким образом с начала пандемии заразились 10 005.

Еще один пациент скончался, общее число случаев достигло 141. Выздоровели 7829 человек (+108 за сутки).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 354 163, диагноз подтвердился еще у 13 754 человек во всех регионах. С начала пандемии выздоровели 1 048 097 человек, умер 23 491.

ИА «Орелград»