Орловские медики втрое чаще стали заражаться коронавирусом

Но они – не лидеры по приросту инфицированности

В первой половине октября медработники Орловской области в 2,9 раза чаще заражались коронавирусом, чем в первой половине сентября. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев.

Такой же прирост (в 2,9 раза) отмечен у пенсионеров. Резче всего выросло число случаев COVID-19 среди служащих – в 4,7 раза. Кого именно в оперштабе считают служащими, не уточняется. Среди рабочих прирост минимальный — всего 7%.

«Наибольший удельный вес среди инфицированных составляют лица от 30 до 64 лет — 64,7%, доля возрастной группы «65 лет и старше» составляет 17,3%. Доля детей в общей структуре составляет 10,1%», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Орловской области.

На работающее население приходится более 62% от общего числа заболевших. Чтобы остановить распространение COVID-19, власти рекомендовали бизнесу усилить контроль за соблюдением мер, а также привить работников от гриппа.

ИА «Орелград»