В Орле разоблачили промышлявшего в соцсетях мошенника

Молодой человек притворился законопослушным продавцом.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в отношении жителя Орла, который провернул аферу в интернете. Материалы этого дела недавно поступили на рассмотрение в суд Северного района. Из них следует, что обвиняемый научился афере в интернете. В частности, он посмотрел некие обучающие видеоролики. Ему приглянулся довольно простой вариант мошенничества, при котором продавец выманивает у покупателя деньги, но товар не отдает.

Орловец поступил в соответствии с инструкциями. Он обратился к своему приятелю с просьбой воспользоваться его страницей в одной из социальных сетей. Таким образом, он выступал как бы от чужого имени. Затем аферист опубликовал там объявление о продаже принадлежащих ему колес с дисками за 20 тысяч рублей. Вскоре на объявление откликнулся потенциальный покупатель.

Продавец не только вел с ним переписку, но и созванивался по телефону. В результате торгов мошенник согласился снизить цену колес до 14 700 рублей. Достигнув договоренности, он поехал в транспортную компанию, сфотографировал там упакованные колеса и отправил снимок покупателю. Тот поверил увиденному и перевел мошеннику оговоренную сумму на банковскую карту. Деньги аферист тут же обналичил через банкомат и потратил на личные нужды. Никаких колес покупатель, конечно, не получил. А крайним в этой истории едва не стал настоящий владелец страницы в соцсети, который и не подозревал, что его используют для совершения аферы.

Впрочем, мошеннику удалось избежать уголовного преследования. Уже в суде следователь подал ходатайство о прекращении уголовного дела, так как преступление аферист совершил впервые. В результате суд назначил дельцу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 35 тысяч рублей, дав ему на оплату всего один месяц.

ИА «Орелград»