Залогин заявил о 13% свободных «ковидных» койках

В общей сложности в Орловской области развернуто 1102 места для больных COVID-19

Число коек для больных коронавирусом в Орловской области достигло 1102, утверждает глава департамента здравоохранения Иван Залогин. Дополнительные места стали развертывать из-за увеличения случаев COVID-19.

Впрочем, свободный коечный фонд сейчас составляет около 13%. Власти планируют обустроить дополнительные места для «ковидных» больных в Покровской и Кромской районных больницах (по 40) и в Плещеевской ЦРБ (70).

Власти похвалились, что в больницах Орловской области развернуто 444 койки с кислородным обеспечением – это втрое выше норматива, установленного Минздравом.

ИА «Орелград»