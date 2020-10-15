Залогин заявил о 13% свободных «ковидных» койках

15.10.2020 | 20:09 Медицина, Новости

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В общей сложности в Орловской области развернуто 1102 места для больных COVID-19

Число коек для больных коронавирусом в Орловской области достигло 1102, утверждает глава департамента здравоохранения Иван Залогин. Дополнительные места стали развертывать из-за увеличения случаев COVID-19.

Впрочем, свободный коечный фонд сейчас составляет около 13%. Власти планируют обустроить дополнительные места для «ковидных» больных в Покровской и Кромской районных больницах (по 40) и в Плещеевской ЦРБ (70).

Власти похвалились, что в больницах Орловской области развернуто 444 койки с кислородным обеспечением – это втрое выше норматива, установленного Минздравом.

ИА «Орелград»

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